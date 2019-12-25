Способную долететь до США ракету испытали в Китае

В Китае прошли испытания баллистической ракеты, которая способна поразить любую цель, обозначенную на территории США. Об этом сообщает The Washington Times.

Отмечается, что новейшая ракета JL-3 была запущена атомной субмарины класса Jin ВМФ Народно-освободительной армии Китая. Запуск проходил из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря.

Уточняется, что американские разведывательные службы отслеживали испытания, которые были осуществлены еще в воскресенье, 22 декабря, на всем протяжении полета.

По данным СМИ, испытания были проведены в связи с ожиданиями разведкой США пуска ракеты КНДР большой дальности.(Газета.Ru)

| 2019-12-25T20:34:48+00:00 25 декабря 2019, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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