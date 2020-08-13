Спорт вернулся на улицы Баку: в чем преимущество тренировок на открытом воздухе?

В Баку возобновляется спортивное движение: пока на открытом воздухе, так как фитнесс залы по-прежнему закрыты из-за карантина.

С учетом позитивных тенденций в динамике заражения COVID-19 и необходимости усиления экономической активности, Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение о возобновлении деятельности некоторых сфер, в частности, в Баку и Сумгаите с 10 августа разрешено проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Спортсмены, танцевальные клубы, фитнесс коучи выбирают для своих занятий самые живописные места столицы. В приоритете – бакинский бульвар и парки.

Выпускник Олимпийского спортивного колледжа и Азербайджанской Государственной Академии физической культуры и спорта Гасан Джамалзаде, сертифицированный украинской федерацией фитнесса и представляющий нашу страну на различных спортивных соревнованиях, возобновил частные уроки по боксу, фитнессу и кроссфиту. Они также проходят на открытых площадках.

«Существует много мест для занятия спортом, но наиболее эффективными и полезными являются тренировки на открытом воздухе. Такие тренировки имеют ряд преимуществ. Но самое главное — организм получает много кислорода во время тренировки на открытом пространстве, что способствует быстрому восстановлению сил и выносливости, а также, что немаловажно, более быстрому сжиганию жировых прослоек. Мы уже провели несколько тренировок, и все мои подопечные очень довольны результатом. Количество желающих присоединиться к нашей группе растет изо дня в день», — рассказывает в интервью # Г.Джамалзаде.

По его словам, учитывая летний сезон, лучшее время для начала тренировок после 18:00. При этом, оптимальная продолжительность занятий спортом составляет от одного до полутора часов.

«Ничто так не укрепляет организм, и не поднимает настроение, как занятия спортом. Регулярные физические нагрузки способны откорректировать фигуру и придать уверенность человеку. Но пандемия и карантин внесли свои коррективы, и залы закрыты уже долгое время. Нас, тренеров, это не остановило: мы перенесли тренировки в онлайн формат и таким образом помогли нашим подопечным оставаться в форме. Сейчас мы перешли на тренировки на открытом воздухе небольшими группами до 2- 3 человек, с соблюдением социальной дистанции», — резюмировал спортсмен.

Известный азербайджанский танцор, руководитель танцевальной студии The Legend Егор Анисимов после объявления Оперативного штаба о смягчении режима карантина, также немедля приступил к репетициям на открытом воздухе.

Говоря о преимуществе таких коллективных тренировок, танцор заявил #:

«Танцевать на открытом воздухе гораздо полезней! Во время таких репетиций легкие работают по максимуму. Да и детишкам гораздо больше нравится танцевать на свежем воздухе, нежели в зале. Прохожие останавливаются, фотографируют, смотрят и восхищаются! Сам я также практикую танцы на улицах, активно занимался своим любимым делом и во время карантина. Но и до пандемии, во время летнего периода я часто выводил свои детские группы в парк, да и выпускники разных школ занимались у меня на улице. Смена обстановки с привычного зала на оживленный парк — это очень заманчивая инициатива».

С воодушевлением восприняли возможность проведения тренировок на открытом воздухе и в семье психолога и гештальт – терапевта Любови Гуторовой — Пойраз, знакомой многим как глава модельного агенства FMS – Models и руководитель различных фешн проектов:

«Мы с супругом – большие поклонники здорового образа жизни. Регулярно посещали тренажерный, зал, не представляли свою жизнь без спорта. Во время пандемии мне пришлось полностью перестраиваться. Я стала больше ходить пешком, тратила на это занятие весь лимит разрешенного Оперативным штабом времени для выхода на улицу. Кроме этого, ежедневно делала утренний комплекс упражнений. Сейчас еще отдыхаем на море, любим ездить на Пляж дачников», — рассказывает Гуторова – Пойраз #, подчеркивая, что уход за телом и внимание к своему организму является очень важным моментом.

«Как психотерапевт могу уверенно заявить, что спорт помогает поддерживать тело в форме, быть на позитиве. Нельзя забывать и то, что спорт – это неиссякаемый источник энергии», — говорит она.

Дочь Л.Гуторовой – Пойраз профессионально занимается гимнастикой и также приступила к тренировкам на открытом пространстве.

«Тренер уже провела первую тренировку, и все дети остались очень довольны. Я рада, что полноценный спорт возвращается в нашу жизнь. Лед тронулся, и я уверена, что постепенно все встанет на свои места. Мы переживем пандемию. Всем желаю здоровья и позитивного настроения», — заключила Л. Гуторова – Пойраз.