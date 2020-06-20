Спецпрокурор США предполагал возможную ложь Трампа о WikiLeaks

Так, спецпрокурор в одном из фрагментов усомнился в достоверности ответов Трампа, который заявлял, что он не помнит, обсуждал ли он со Стоуном WikiLeaks. При этом, отмечает телеканал, по установленным Мюллером фактам, глава Белого дома на самом деле затрагивал эту тему в беседах со Стоуном и бывшим руководителем своего избирательного штаба Полом Манафортом.

О таких разговорах вспомнили во время расследования спецпрокурора сам Манафорт и бывший юрист Трампа Майкл Коэн.

Американский лидер мог не помнить точно события, произошедшие за два года до расследования, допускал Мюллер.

«Однако поведение президента могло быть истолковано и в качестве указания на его осведомленность о способности Стоуна предоставить свидетельства, противоречащие заявлению президента и связывающие его с попытками Стоуна выйти на WikiLeaks», — написал он.

12 июня Blomberg со ссылкой на источники сообщал, что министерство юстиции США опубликует к 19 июня расширенную версию доклада специального советника Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы 2016 года. Это должно произойти в рамках судебного процесса, направленного на обнародование дополнительных материалов по делу. Ведомство уже проинформировало Федеральный суд в Вашингтоне о своем согласии на публикацию.

Уточняется, что в новой версии доклада будет больше информации об экс-помощнике президента Дональда Трампа Роджере Стоуне, которого в ферале приговорили к 40 месяцам тюрьмы за угрозы свидетелю и дачу ложных показаний конгрессу США о своих контактах с WikiLeaks.

Расследование о «российском вмешательстве» в выборы началось после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года. Сам американский лидер неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также опровергала бездоказательные и необоснованные выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

В марте 2019 года минюст Соединенных Штатов обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» Мюллера, который так и не нашел следов сговора Трампа с Россией (iz.ru)