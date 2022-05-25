Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил о возможности «ограниченного снятия санкций» против Тегерана для поощрения его шагов по отказу от ядерной программы.

«Мы, как и наши европейские партнеры, убеждены, что мы можем предоставить ограниченное облегчение санкций в обмен на то, чтобы Иран предпринял важные шаги по сворачиванию и ограничению своей ядерной программы», — сказал Малли на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.