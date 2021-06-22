Спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс заявила во вторник, что с мая Талибан захватил более 50 из 370 районов страны, и предупредила, что эскалация конфликта приведет к усилению нестабильности для многих других стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

«Захваченные районы окружают столицы провинций. Это указывает на то, что Талибан занимает позиции, чтобы попытаться захватить эти столицы после полного вывода иностранных войск», – заявила Лайонс в Совете Безопасности ООН.

Высокопоставленные представители Пентагона заявили, что военное руководство США внимательно следит за ситуацией на случай, если она потребует внесения изменений в темпы и программу процесса вывода войск. (Голос Америки)