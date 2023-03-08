Правоохранители в Тбилиси напором воды отогнали в среду от ворот парламента протестующих второй день против принятия законопроекта об иностранных агентах, который может помешать получению Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. Трансляцию в прямом эфире ведут местные телеканалы.

Протестующие попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания законодательного органа. Со стороны двора парламента силовики выпустили воду, чтобы отогнать участников акции протеста.