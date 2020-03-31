Специалист рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.

Специалист сказал, что РНК-вирусы, к которым относится и возбудитель COVID-19, обладают «уникальной способностью» очень быстро мутировать.

«Нет ни одного цикла репликации вируса, который воспроизводит одинаковый вирус. Каждый цикл — это мутация», — пояснил Лейкин.

Он отметил, что вирусные частицы не повторяются при генерации в клетке. По его словам, когда китайские медики передали несколько десятков штаммов вируса, выделенных за время эпидемии в стране, в них уже было 149 мутаций.