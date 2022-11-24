СПЧ ООН принял резолюцию о создании международной миссии по расследованию нарушений прав человека в ходе протестов в Иране, передает ТАСС.

Документ был одобрен 25 делегациями из 47. Шесть стран, в том числе Армения, Китай и Куба, проголосовали против, 16 государств воздержались.

Задачей миссии будет проведение независимого расследования нарушений прав человека в Иране, имеющих отношение к протестам, которые начались 16 сентября 2022 года.

Миссия должна будет представить устную информацию о своей работе на 53-й сессии Совета летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Иране задержанные в ходе протестов мужчины и женщины подвергались сексуальному насилию и пыткам в местных тюрьмах.

Отмечается, что большинство сообщений о сексуальном насилии в отношении задержанных поступали с запада Ирана, где основную часть населения составляют курды. На данный момент CNN известно как минимум об 11 подобных случаях.

В некоторых случаях, как пишет CNN, сотрудники тюрем снимали на видео акты сексуального насилия, чтобы шантажировать семьи протестующих.