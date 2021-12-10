Вот и завершился футбольный Евросезон-2021. В сердцах азербайджанских фанатов, он оставил двоякое чувство. С одной стороны, «Карабах» впервые в истории отечественного футбола смог преодолеть групповой этап еврокубкового турнира. С другой стороны, исторический шанс стать победителем группы в Лиге Конференций был упущен: в последнем матче с «Базелем», где нас устраивала лишь победа, «скакуны» проиграли со счетом 0:3.

Безусловно, футбольную поговорку «игра забывается, счёт остаётся», никто не отменял, так оно и есть. Но вот только вчерашнюю игру с «Базелем» азербайджанские фанаты будут ещё долго помнить. Всё могло, и в принципе должно было быть, по другому.

Каким бы заоблачным всего лишь год назад не казалась нам возможность победы отечественного клуба на групповом этапе еврокубка, аппетит пришёл во время еды. В этом сезоне «Карабах» демонстрирует футбол европейского уровня. И уже в первой игре в группе в Баку с «Базелем» подопечные Г.Гурбанова были очень близки к победе. Но, немного невезения, плюс опыт швейцарцев, — и команды разошлись миром. Но вот в последующих играх агдамцы показали, на что они способны. И подошли к последней встрече реальными претендентами на победу в группе.

Игра началась для «скакунов» просто феерически: уже на 2-ой минуте наш чемпион разыграл прекрасную комбинацию, разложил всю оборону «Базеля» по полочкам, а Зубир отправил мяч в створ ворот. Гол! Но… Случилось то, чего мы больше всего опасались, и о чём в своих интервью неоднократно говорил наставник «Карабаха»: судьи в один момент все дружно ослепли. Игрок хозяев выбил мяч, который почти на метр пересёк линию ворот. Арбитры — ни главный, ни боковой — взятия ворот «не увидели». А все апелляции игроков «Карабаха» не возымели действий. К сожалению, в Лиге Конференций не применяется ни система VAR, ни «Goal line».

Случайность ли «слепота» судей? Можно, конечно, списать и на случайность. Да только, когда эти «случайности» приобретают характер периодичности, волей-неволей перестаёшь быть фаталистом. Можно перечислить массу подобной судейской «слепоты», когда рефери «играли» против «Карабаха», а самый обидный, вспоминая о котором даже сейчас невозможно не прийти в ярость — это незасчитанный «чистый» гол, забитый агдамцами в ворота легендарного «Интера» на 4-й добавленной минуте в Лиге Европы.

Кто-то может возразить: мол, «Карабах» в итоге проиграл со счётом 0:3, и даже если бы судьи зафиксировали гол в том эпизоде, результат был бы не в нашу пользу. Но высказавший подобное суждение, без сомнения, человек никак не сведующий в футболе. Если бы «Карабах» открыл счёт уже в дебюте матча, это оказало бы огромное психологическое воздействие на соперника. Кроме того, швейцарцы вынуждены были бы броситься в атаку большими силами, что привело бы к оголению тылов с последующими стремительными контрвыпадами «скакунов». Но случилось то, что набрасывает огромную тень на красоту данного вида спорта и кроет позором УЕФА. Именно последняя структура уже многие годы является сторонним и аморфным наблюдателем в череде подобных судейских «ошибок». Хотя обязана предпринять хоть какие-то шаги, пусть даже чисто символические. Но даже таких действий не наблюдается.

Что же касается дальнейшего хода матча, то тут уже прежде всего следует винить самих себя. Один только Ибрахим Ваджи мог в одиночку предопределить судьбу матча. Но 9 декабря 2021 года не было его днём: он «промазал» всё, что только можно было. Подкачала и оборона. Грубейшие ошибки, которые могут ещё простить в чемпионате Азербайджана, но никак не на европейской арене. Если же назвать кого-то поимённо, то следует особо отметить рвение Зубира, Кади, и всё того же Ваджи. А вот Максим Медведев и Гара Гараев не поддержали почин своих товарищей. И, вообще, наверное Г.Гурбанову уже в следующем году придётся всерьёз задуматься о ротации Медведева и Гараева, которые в силу своего возраста уже ощутимо отстают от среднего уровня всей команды.

После всего сказанного, на наш взгляд, обязательно следует отметить вот какой нюанс. Не следует забывать, что «Карабах» — это азербайджанский клуб. Это клуб, выступающий в первенстве Азербайджана, где кроме него играют ещё 7 коллективов, по классу значительно уступающие агдамцам. Это клуб, который во внутреннем чемпионате практически не встречает на поле серьёзного сопротивления (вспомним хотя бы последнюю игру «Карабаха» накануне отъезда в Швейцарию — агдамцам не пришлось приложить серьёзных усилий, чтобы разгромить «Сабах» — 5:1). И поэтому все достижения «скакунов» на европейской арене – это не благодаря, а вопреки. Соперником же наших чемпионов в последней игре группового этапа Лиги Конференций был представитель Швейцарии. А что это означает – любителям футбола особо разъяснять не приходится. Поэтому, давайте не будем слишком отдаляться от реальностей.

Теперь «Карабах» весной ждёт игра плей-офф Лиги Конференций. Будем надеяться, что во время зимних каникул Г.Гурбанову удастся найти варианты усиления коллектива, особенно в защите. И «Карабахская» сказка-2021 будет иметь ещё счастливое продолжение.