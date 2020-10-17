Спасатели вытащили из-под завалов в Гяндже 52 раненых и 13 трупов

Как сообщалось ранее, армянская армия, продолжая грубо нарушать режим прекращения огня, 17 октября 2020 года в 01:00 нанесла ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана-Гяндже, находящемуся далеко от зоны боевых действий.

Как сообщили Report в МЧС, на территорию незамедлительно прибыли спасатели. Из-под обломков извлечены 52 раненых и 13 трупов.

Поисково-спасательная операция продолжается. По мере поступления данных, информация будет обновляться.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме.

| 2020-10-17T11:15:44+04:00 17 октября 2020, 11:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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