Спасатели вытащили из-под завалов в Гяндже 52 раненых и 13 трупов

Как сообщалось ранее, армянская армия, продолжая грубо нарушать режим прекращения огня, 17 октября 2020 года в 01:00 нанесла ракетный удар по второму по величине городу Азербайджана-Гяндже, находящемуся далеко от зоны боевых действий.

Как сообщили Report в МЧС, на территорию незамедлительно прибыли спасатели. Из-под обломков извлечены 52 раненых и 13 трупов.

Поисково-спасательная операция продолжается. По мере поступления данных, информация будет обновляться.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме.