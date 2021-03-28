Спасатели извлекли 18 погибших из-под завалов рухнувшего в Каире дома

В ходе продолжающихся работ на месте рухнувшего в одном из районов Каира в субботу, 27 марта, дома, из-под завалов извлекли 18 погибших. Об этом сообщает издание El Balad.

Весь день на месте ЧП работали спасатели и спецтехника. К вечеру специалисты пристуlпили к осмотру примыкавших к этому дому зданий на предмет выявления возможной угрозы конструкциям соседних построек.

По данным издания, число погибших увеличилось до 22 человек, пострадали 25. Продолжается поиск троих пропавших без вести.

Ранее стало известно, что в субботу утром произошло обрушение 10 -этажного здания. В настоящее время ведется поиск людей, которые могут находиться под завалами, их точное число неизвестно.

Местная прокуратура начала проверку. По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил два этажа (iz.ru)