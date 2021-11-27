Газопровод «Северный поток — 2» при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Источники издания отметили, что подобные примеры были в прошлом. Например, трубопроводы NEL и EGL 401 вводились в эксплуатацию до принятия решения о сертификации. Немецкое федеральное сетевое агентство (BNA) отмечает, что штраф в таком случае составит «не более миллиона евро».

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока — 2» равняются не менее €10 млрд», — подчеркивается в публикации.

По мнению авторов, благодаря этому «Газпром» сможет сэкономить за транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Власти ФРГ заявили, что для продолжения процесса оператору Nord Stream 2 необходимо подать новую заявку от лица дочернего предприятия, которое станет владельцем немецкой части трубопровода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сроки запуска «Северного потока — 2» зависят от формальностей, и потребовал не вмешиваться в работу регулятора (aif. ru)