Советник Трампа заявил, что у США почти не осталось целей для новых санкций против РФ

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтону почти не осталось, против кого вводить санкции в России, передает CBS.

Он отметил, что нынешняя администрация Белого дома является самой жесткой в том, что касается России. По словам О’Брайена, в этом она превзошла предыдущие администрации.

Советник Трампа констатировал, что американская сторона уже ввела санкции против сотен российских организаций.

«Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства», — сказал О’Брайен.(Газета.Ru)