Советник Рогозина подозревается в работе на чешские спецслужбы

ФСБ подозревает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам адвокат Евгений Смирнов.

«Дело Сафронова касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку спецслужбам Чехии в 2017 году», — сказал он.

Бывшего корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта» задержали 7 июля возле его дома в Москве.

Защита Сафронова сообщила, что дело в его отношении насчитывает уже семь томов, хотя было возбуждено только 6 июля. «В нем уже шесть томов, прошитых и пронумерованных, с корками», — сказал Павлов, отметив, что за Сафроновым долго следили и собирали информацию.

ФСБ считает, что Сафронов был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, выполнил их задание в 2017 году, рассказали адвокаты. США упоминаются в материалах по аресту Сафронова как страна, получившая секретные сведения через чешские спецслужбы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимира Путина не информировали о его задержании, так как нет необходимости ставить главу государства в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что советник не имел доступа к закрытой информации. По его словам, в течение нескольких лет он знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям в газете «Коммерсантъ».

В суде Сафронов заявил, что вину не признает.