Совет ЕС утвердил в понедельник создание Фонда справедливого перехода в размере €17,5 млрд, которые будут использованы для финансирования проектов по снижению негативных социально-экономических последствий отказа от углеродных энергоресурсов для регионов ЕС, наиболее зависимых от «грязной» энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил создание Фонда справедливого перехода объемом в €17,5 млрд, который должен сделать переход к зеленой энергетике справедливым и инклюзивным, — сообщила она. — Это одна из мер по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года) и достижению нулевых выбросов к 2050 году».

В документе Совета ЕС подчеркивается, что фонд будет финансировать проекты по смягчению социально-экономических потерь от перехода на зеленую энергетику для тех регионов Евросоюза, которые «серьезно зависят от ископаемых источников энергии, и где развита промышленность, производящая значительные выбросы парниковых газов, которые будут нуждаться в диверсификации местной экономики». Инвестиции из этого фонда должны замедлить усиливающееся экономическое неравенство меду регионами Евросоюза.

€7,5 млрд для этого фонда будут выделены из бюджета ЕС, еще €10 млрд — из фонда по борьбе с последствиями пандемии, который направлен в том числе на экологическую трансформацию экономики ЕС. Финансирование рассчитано на период до 2027 года.