Совет ЕС созвал экстренное заседание по палестино-израильскому конфликту

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил созвать 18 мая экстренную видеоконференцию министров иностранных дел 27 стран сообщества, чтобы обсудить ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в Twitter, передает ТАСС.

«В связи с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и неприемлемым числом жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС», — написал Боррель.