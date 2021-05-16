Совет ЕС созвал экстренное заседание по палестино-израильскому конфликту

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил созвать 18 мая экстренную видеоконференцию министров иностранных дел 27 стран сообщества, чтобы обсудить ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в Twitter, передает ТАСС.

«В связи с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и неприемлемым числом жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС», — написал Боррель.

| 2021-05-16T13:01:18+04:00 16 мая 2021, 15:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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