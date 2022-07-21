Совет Европейского Союза в четверг, 21 июля, согласовал седьмой пакет санкций в отношении России, который включает эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

18 июля новый санкционный пакет был согласован главами МИД стран Еросоюза. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пакет ограничений не затронет поставки энергоносителей и распространится на аудит, бухгалтерские услуги, а также торговлю товарами двойного назначения и золотом.

20 июля постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс заявил об утверждении санкционного пакета постпредами стран ЕС. Он указал, в частности, что санкции будут введены против порядка 50 физических и юридических лиц, «включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов». (DW)