Иностранные граждане и лица без гражданства для получения разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджана должны иметь в наличии недвижимость на сумму не менее 200 тыс. манатов или вклад в банках на эту сумму. Это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс. Соответствующие органы исполнительной власти в течение трех рабочих дней направят в банки список лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание в стране.

В случае, если сумма срочного вклада этих лиц составит менее 200 тыс. манатов или депозитный договор будет расторгнут, банк должен уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней. Кроме того, для получения разрешения на временное проживание приемлемой считается сумма в размере 100 тыс. манатов.

Связано ли это с увеличением потока иностранцев в Азербайджан, в частности из России? Ответ на эти и иные вопросы дал # председатель Общественного Совета при Государственной Миграционной Службе Азербайджана Азер Аллахверанов. «Я не думаю, что это связано с тем миграционным потоком, который имеет место из России в Азербайджан. Да, в последние несколько месяцев он стал более интенсивным. В частности, по данным за январь-сентябрь прошлого года, то есть до того момента, когда в РФ не была еще объявлена частичная мобилизация в связи с российско-украинской войной, гражданами РФ было сделано 9 461 обращение с просьбой о предоставлении разрешения на получение временного проживания в Азербайджане. А уже после, за оставшиеся три месяца прошлого года, то есть за октябрь-декабрь, было сделано 7 222 таких обращений со стороны граждан РФ.Как видим, среднемесячный миграционный поток из России в Азербайджан в последнем квартале 2022 года сильно увеличился», — указал он.

По его словам, в первую пятерку стран, граждане которых прибывают в Азербайджан, входят Россия, Турция, Грузия, Иран, Украина. И резкий всплеск миграционного потока был именно из России. При этом всего за 2022 год со стороны граждан разных стран мира и лиц без гражданства поступило 70 654 обращения с просьбой о предоставлении разрешения на получение или продление временного и постоянного проживания в Азербайджане.

Эксперт напомнил, что есть статья 45 Миграционного Кодекса, регулирующая правовой статус всех иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание в Азербайджане.»Есть более 10 оснований для получения иностранцами разрешения на временное проживание в нашей стране. И пункт, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства для получения разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджана должны иметь в наличии недвижимость на определенную сумму или вклад в местных банках на эту сумму, является всего одним из более чем 10 оснований для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание на территории нашей страны», — подчеркнул А.Аллахверанов.

Ранее эта сумма была меньше. Но тут нужно учесть, что речь идет о законопроекте, который еще должен пройти согласование в Милли Меджлисе, после чего свое мнение выскажет Кабинет министров и только потом документ будет подписан президентом Азербайджана, указал эксперт. Он прогнозирует, что указанные поправки в Миграционный кодекс в итоге будут приняты.

«Совершенствование Миграционного кодекса — естественный, нормальный процесс. Ведь, сама жизнь приносит много новых нюансов, вызовов. И мы видим, что порой иностранцы пытаются использовать определенные бреши, лазейки в нем для получения разрешения на временное или постоянное пребывание на территории Азербайджана», — указал эксперт.

В частности, один из пунктов статьи 45 Миграционного Кодекса Азербайджана гласит, что занятие должности руководителя или заместителя руководителя юридического лица, учрежденного в нашей стране, является основанием для получения разрешения на временное или постоянное пребывание на территории Азербайджана.

«На практике это приводит к тому, что иностранцы регистрируются в отечественных фирмах в качестве заместителей руководителя. И таких заместителей может быть сразу несколько, и все они обретают возможность для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Азербайджане. То есть, имеют место определенные злоупотребления лазейками, имеющимися в Миграционном Кодексе Азербайджана. И именно по этой причине периодически происходит его совершенствование, адаптация к новым реалиям «, — констатировал А.Аллахверанов.