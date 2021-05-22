СБ ООН призвал стороны к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
«Члены Совета Безопасности приветствовали объявление о прекращении огня, начиная с 21 мая, и признали важную роль Египта, других стран региона, ООН, «ближневосточного квартета» и других международных партнеров. Совет Безопасности призвал к полному соблюдению режима прекращения огня», — сказано в заявлении.
Члены Совбеза также указали на неотложную потребность в оказании гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, особенно в Газе. СБ ООН поддержал обращение генсека ООН к международному сообществу с призывом сотрудничать с организацией в вопросе разработки надежного пакета поддержки для быстрой реконструкции и восстановления.(РИА Новости)