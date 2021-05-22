Члены Совбеза также указали на неотложную потребность в оказании гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, особенно в Газе. СБ ООН поддержал обращение генсека ООН к международному сообществу с призывом сотрудничать с организацией в вопросе разработки надежного пакета поддержки для быстрой реконструкции и восстановления.(РИА Новости)