Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19

Сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были направлены в Вашингтон после беспорядков в Капитолии, заразились коронавирусом или проходят карантин в отелях американской столицы, сообщает издание Politico.
Как добавляет издание, профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за COVID-19 среди нацгвардейцев. Сенатор-республиканец отметил в интервью Politico, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.
Отмечается, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно. По данным источника, перед тем как бойцы Национальной гвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на COVID-19.
Предположительно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.
Некоторые из находящихся на службе в столице США сообщили, что перед прибытием не сдавали тесты, у кого-то просто измерили температуру или спросили о контактах с заболевшими. (РИА Новости)