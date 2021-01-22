Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заболели COVID-19

Как добавляет издание, профильный комитет сената ведет расследование и выясняет, соблюдались ли меры безопасности из-за COVID-19 среди нацгвардейцев. Сенатор-республиканец отметил в интервью Politico, что расположение тысяч военных в гараже после окончания мероприятий в связи с инаугурацией президента Джо Байдена создало среди них особый риск заражения коронавирусом.

Отмечается, что в большинстве случаев заболевание у нацгвардейцев протекает бессимптомно. По данным источника, перед тем как бойцы Национальной гвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им необходимо будет сдать тест на COVID-19.

Предположительно, тестирование может пройти и среди тех, кто пока остается в Вашингтоне.