Президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Национальной гвардии в Иллинойс. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп не будет закрывать глаза на беззаконие, охватившее американские города», — сказала она.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.