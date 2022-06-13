Европе необходимо будет продолжать сосуществование с Россией после прекращения боевых действий в Украине, несмотря на те зверства, которые россияне совершают в Украине, поэтому требуется продолжать диалог с Москвой. С таким заявлением выступил в беседе с Le Journal du Dimanche верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он оценил слова французского президента Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России, поскольку что потом придется восстанавливать сотрудничество.

Утверждение, по словам Борреля, «отражает реальность», а «Россия продолжит свое существование после мирных переговоров». Европе же придется четко «определить, как с ней жить». «Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте», — заявил Боррель.