Состояние Джека Ма сократилось на $2,6 млрд из-за обвала акций Alibaba

Состояние самого богатого китайского миллиардера Джека Ма (17 место в рейтинге Forbes) сократилось на 2,6 млрд долларов США из-за переноса IPO подконтрольной ему финтех-компании Ant Group.

Это следует из данных Forbes Real-Time. Треть Ant Group принадлежит компании Alibaba. Срыв IPO вызвал обвал акций компании.

Третьего ноября стало известно, что регуляторы Китая внезапно приостановили IPO Ant Group в Шанхае. Накануне Народный банк Китая, Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности, Комиссия по ценным бумагам и Государственное валютное управление КНР вызвали Дж.Ма на разговор. В октябре он заявлял, что государственные банки и регуляторы Китая тормозят инновации и у них «менталитет ломбарда».