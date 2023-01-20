Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как сообщает #, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.

Отмечено, что в ходе телефонной беседы обсуждались события российско-украинской войны.

Президент Эрдоган выразил соболезнования коллеге в связи с крушением вертолета, произошедшим в Украине, и еще раз подчеркнул, что готов к посредничеству и внесению дипломатического вклада в восстановление устойчивого мира между Россией и Украиной.