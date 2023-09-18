Состоялся обмен заключенными между Ираном и США.

Как передает Agence France-Presse, самолет, принадлежащий Катару, перевозивший 5 американских заключенных, освобожденных в рамках обмена заключенными между США и Ираном, вылетел из аэропорта Тегерана и направился в Доху.

Двое из пяти иранских заключенных, освобожденных в США в ходе обмена, Мехрдад Моин Ансари и Реза Сархангпур, отправились в столицу Катара Доху. Наряду с этими лицами были освобождены еще трое иранских заключенных, находившихся в заключении в США.