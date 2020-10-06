Состоялось специальное служебное совещание Министерства обороны Азербайджана

6 октября под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось специальное служебное совещание.

В ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях.

Министр обороны заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия. Министр приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой.