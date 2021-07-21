21 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, руководителя Оперативного штаба Али Асадова состоялось республиканское совещание штаба в расширенном составе.

В совещании наряду с членами оперативного штаба приняли участие главы исполнительной власти городов и районов, начальники отделов полиции, главные врачи.

На повестке совещания два обсуждаемых вопроса — ход вакцинации по всей стране и контроль за соблюдением особого карантинного режима при проведении свадеб, помолвок и др. мероприятий в период особого карантинного режима.