Состоялось подписание азербайджано-турецких документов

25 февраля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана подписаны азербайджано-турецкие документы, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Затем президенты двух стран провели совместную пресс-конференцию по итогам 8-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня во вторник в Баку. «Турция и Азербайджан — острова стабильности в регионе», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган осудил позицию посредников из Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Усилия посредников по деокуппации земель Азербайджана недостаточны, сказал турецкий лидер.

«Нагорно-карабахский конфликт – это вопрос не только Азербайджана, но и Турции. Наша главное желание — добиться урегулирования проблемы с учетом суверенитета и в рамках территориальной целостности Азербайджана», — подчеркнул президент.

Эрдоган привлек внимание к 28-й годовщине Ходжалинской трагедии. «Завтра все мы будем чтить память жертв Ходжалинской резни. Это черная страница в истории человечества. Мы решительно осуждаем это ужасающее преступление 28-летней давности, унесшей жизни более 600 жителей Азербайджана», — сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании товарооборота с Азербайджаном. «Наша цель – довести товарооборот с Азербайджаном до отметки в 15 млрд долларов к 2023 году», — сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства также сообщил, что Анкара выступает за скорейшую реализацию проектов газификации Нахчывана и прокладки железной дороги в эту автономную республику в составе Азербайджана.

«Власти и народ Азербайджана поддерживают Турцию. Союз наших стран вечен». Об этом, в ответном слове, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Агентство Анадолу.

По словам главы азербайджанского государства, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан имеет большое значение. Президент Алиев отметил, что встречи между президентами двух стран носят регулярный характер, и каждая из таких встреч придает новый импульс турецко-азербайджанским отношениям.

Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. Президент Алиев добавил, что сегодняшнее заседание еще раз продемонстрировало, что Турция и Азербайджан разделяют общие цели.

По его словам, Анкара и Баку нацелены на дальнейшее успешное развитие отношений.

Президент Алиев сообщил, что в ходе заседания были приняты важные решения и подписаны значимые соглашения.