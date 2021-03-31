Состоялось очередное заседание Оперативного штаба при Кабинете Министров

Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Как сообщили в Кабинете Министров, в заседании приняли участие члены штаба, главы исполнительной власти, главврачи городов и районов.

На заседании была обсуждена ситуация в стране в сфере борьбы с пандемией – динамика инфицирования и ход вакцинации.

Было отмечено, что ситуация с запасами вакцины в стране удовлетворительная.

Были даны указания по еще большему расширению агитационной работы в связи с важностью вакцинации, по ускорению вакцинации и усилению контроля в этой сфере.