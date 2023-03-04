Сегодня в зимне-летнем туристическом комплексе «Шахдаг» состоялась жеребьевка 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 17-21 мая.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана (ФГА), в ней приняли участие президент Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евангелия Трикомити, члены комитета Елена Алипранди, Евгения Виляева, Элисо Бедошвили, Александра Пискупеску, Изабель де Коссио и Кристиана Тодорова, член Исполнительного комитета ФГА, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, спортивный директор Наталья Буланова и другие.

По инициативе Федерации гимнастики Азербайджана церемония жеребьевки престижных соревнований по гимнастическим дисциплинам впервые была организована не в столице, а в регионе страны.

Решение о проведении чемпионата Европы в Азербайджане было принято по итогам голосования на заседании Исполнительного комитета, которое прошло в штаб-квартире Европейской гимнастики в Лозанне 16 июля прошлого года.

Это пятый чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет в Азербайджана. Ранее Баку принимал европейские чемпионаты по этому виду спорта в 2007, 2009, 2014 и 2019 годах.