24 августа после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым один на один.

Как сообщает #, приветствуя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президент Ильхам Алиев сказал: Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад Вас видеть. Уверен, что Ваш визит будет очень успешным и дружественные, братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном поднимутся на новую высокую ступень.

Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что итоги визита будут очень хорошими. Еще раз добро пожаловать.