Сегодня состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Франции один на один и в расширенном составе.

«В рамках этой встречи мы обсудили текущую ситуацию и перспективы развития двусторонних отношений между нашими странами», — как сообщает АПА, об этом на совместной пресс-конференции с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

«Мы провели обстоятельный обмен мнениями по ряду других важных региональных вопросов. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Францией – это успешное сотрудничество, динамично развивающееся на протяжении многих лет и охватывающее многие сферы. За этот период мы реализовали крупные совместные проекты по ряду стратегических направлений. Мы сотрудничали в энергетических, нефтегазовых проектах, а также в инфраструктурных проектах, связывающих нашу страну с мировыми рынками, в сферах воздушных перевозок и космоса. В целом у нас было сотрудничество в социальной, экономической, гуманитарной, технологической, культурной и других сферах. Азербайджан никогда не был виновником напряженности отношений с Францией, всегда был сторонником развития этих отношений в позитивном плане, прилагал к этому усилия», — добавил Джейхун Байрамов.