Консорциум компаний Sony Group зафиксировал в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2023 года) рекордные объемы продаж, впервые за свою историю преодолев отметку в 10 трлн иен (более $74 млрд по текущему курсу). Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу компанией данные, передает ТАСС.

Так, согласно финансовому отчету компании, прибыль от продаж товаров и услуг группы компаний в 2022 году составила 11,53 трлн иен ($85,4 млрд) — за год этот показатель вырос на 16%. Почти половина продаж приходится на категории «видеоигры» и «сетевые услуги», а также «развлечения» и «технологии».

Чистая прибыль компании выросла на 6,2%, до отметки в 937,1 млрд иен ($6,9 млрд).

Местные аналитики связывают успех компании с уверенными продажами флагманской приставки Playstation 5, игр и периферии к ней во всем мире, а также заметным ослаблением курса японской иены в 2022 году, что также повысило прибыль Sony, ориентирующейся на внешние рынки.