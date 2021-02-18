«Соловью» российского телевидения запретили въезд в Латвию

Телеведущий Владимир Соловьев объявлен персоной нон грата в Латвии за «прославление нацизма», ему запрещен въезд в страну. Об этом написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс у себя в Twitter.
«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлемо прославление нацизма в любой форме», — написал Ринкевичс.
Заявление главы МИД Латвии последовало за ранее вышедшим сюжетом в эфире телеканала «Россия 1». Там Соловьев, объясняя свое неуважение к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Последнего он назвал «смелым» человеком, так как тот во время Первой мировой войны «воевал доблестно» и «не косил от армии». (vedomosti.ru)