«Соловью» российского телевидения запретили въезд в Латвию

Заявление главы МИД Латвии последовало за ранее вышедшим сюжетом в эфире телеканала «Россия 1». Там Соловьев, объясняя свое неуважение к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексею Навальному, сравнил его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Последнего он назвал «смелым» человеком, так как тот во время Первой мировой войны «воевал доблестно» и «не косил от армии». (vedomosti.ru)