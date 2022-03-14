«Двустороннее соглашение между ЕС и Азербайджаном будет достигнуто в ближайшее время».

Как сообщает АПА, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко сказал в своем выступлении на семинаре «Вместе мы сильнее в Восточном партнерстве. Выгоды для Азербайджана?», организованном послами и известными европейскими и азербайджанскими экспертами в рамках фестиваля культурного наследия «FantazEU».

«Восточное партнерство укрепляет устойчивость своих партнеров, в настоящее время на фоне российского вторжения главным приоритетом ЕС является поддержка Украины. ЕС готов оказать поддержку в борьбе против киберопасности. Мы поддерживаем Грузию и Молдову», — отметил посол.

Посол акцентировал внимание на тесное сотрудничество между ЕС, Украиной, Грузией и Молдовой: «Эти страны подали заявку на членство. ЕС обсуждает это».

Петер Михалко также коснулся сотрудничества между Азербайджаном и ЕС: «На декабрьском саммите лидеров были подчеркнуты направления стратегического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Достижение двустороннего соглашения придаст новый импульс отношениям. Сейчас как никогда Восточное партнерство важно, и мы должны меняться в соответствии с условиями в регионе».

Представитель ЕС отметил, что подписание двустороннего соглашения между Азербайджаном и ЕС выведет сотрудничество на новый уровень: «Есть правовая база, связанная с связями с Азербайджаном в будущем. Новое соглашение также будет подписано в ближайшее время. Обе стороны заинтересованы в скорейшем подписании этого соглашения».

Петер Михалко затронул и тему перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Он отметил, что ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, Азербайджан имеет большой потенциал в сфере логистики: «Роль региона для ЕС велика, и в будущем она может усилиться».

Говорят о сотрудничестве в сфере образования, посол ЕС отметил, что азербайджанские студенты обучаются в странах ЕС в рамках программы «Erasmus».