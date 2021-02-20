События 21 февраля 1988 года ясно продемонстрировали «высокую культуру и миролюбие» армян – О чем молчит Sputnik

Сегодня, 20 февраля, минует 33 года с момента проведения внеочередной сессии Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов, на которой было принято незаконное решение «О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». Армянская пропаганда до сих пор стремится преподнести этот провокационный шаг как стремление «народа Карабаха» к независимости. Хотя, судя по названию незаконного решения, речь шла о территориальных претензиях Армении к Азербайджану.

Этому процессу предшествовали начавшиеся в начале октября 1987 года митинги в Ереване, на которых звучали требования передачи НКАО Армянской ССР. Параллельно с этим требованием свыше 250 тысяч проживавших в Армении азербайджанцев были насильственно изгнаны со своих исконных земель. Около 300 азербайджанцев были убиты армянами. Из них 49 человек, убегая от расправы, замерзли в горах, 41 человек погиб в результате жестокого избиения, 35 человек погибли от зверских пыток, 115 человек были сожжены, 16 человек были расстреляны, 10 человек, не выдержав истязаний и пыток, умерли от инфаркта, 2 человека были умерщвлены врачами в больнице, а остальные были утоплены в воде, повешены, убиты электрическим током и обезглавлены.

А 20 февраля 1988 года без участия азербайджанцев на внеочередной сессии Совета народных депутатов НКАО было принято незаконное решение о «присоединении» к Армянской ССР. Протестуя против этого решения, группа карабахских азербайджанцев вышла в направлении Аскерана. Два участника этой акции протеста, Али Гаджиев и Бахтияр Гулиев, были убиты в результате открытого армянами огня, став, таким образом, первыми жертвами нагорно-карабахского конфликта.

В самой Армении на фоне изгнания азербайджанцев с 20 февраля 1988 года начались массовые митинги, участники которых выдвигали лозунги – «Армения только для армян». На второй день — 21 февраля, митингующими были сожжены действующая в Ереване Демирбулагская мечеть, азербайджанская средняя школа им. М. Ф. Ахундова, весь реквизит Ереванского государственного азербайджанского драматического театра им. Джафара Джабарлы. Также в городе сжигались дома азербайджанцев, выражавших протест против этих событий.

Отголоском этих шагов стали события в Сумгайыте, в который стали прибывать изгнанные из Армении азербайджанцы. В ходе этих событий помимо 26 армян погибли также 6 азербайджанцев, вставших на их защиту. Позднее многие армяне в своих интервью различным СМИ заявляли, что смогли спастись благодаря помощи своих соседей-азербайджанцев.

Таким образом, в истоках нагорно-карабахского конфликта лежат территориальные претензии Армении к Азербайджану. Позднее, 12 июля 1988 года Совет Народных депутатов НКАО принял Постановление о выходе НКАО из состава АзССР, а 1 декабря 1989 года было принято совместное постановление ВС Армянской ССР и Национального Совета НКАО «О воссоединении Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области». Оно, естественно, было аннулировано постановлением Президиума ВС СССР от 10 января 1990 года N 1050-1 из-за несоответствия Конституции СССР.

Несмотря на этот факт, в принятой 23 августа 1990 года Декларации о независимости Армении, Нагорный Карабах был «воссоединен» с Арменией. Данный факт лишний раз доказывает, что Армения предъявила территориальные претензии к соседнему государству и в результате военной агрессии долгие годы оккупировала территории Азербайджана.

Как было выше отмечено, армянская пропаганда искажает суть нагорно-карабахского конфликта. В этом деле ей верным помощником служит армянское представительство российского Международного информационного агентства «Россия Сегодня» — «SputnikАрмения».

Так, сегодня в этом издании была опубликована статья под авторством Сергея Баблумяна, в которой искажаются исторические факты и предпринята попытка оправдать события тех дней. Автор отмечает, что «демонстрации проходили мирно», а митингующие демонстрировали «высокую бытовую культуру и миролюбие». События следующего дня – 21 февраля 1988 года, ясно продемонстрировали «высокую культуру и миролюбие» армян…