Собаки тоже могут заразиться Sars-CoV-2

«Ученые зафиксировали в Гонконге два случая заражения собак коронавирусом — впрочем, заболевания протекали бессимптомно. Вероятно, наши четвероногие друзья, включая кошек, становятся для вируса «тупиком», — пишет австрийское издание Der Standard.

«Среди тысяч работ, посвященных Covid-19, в относительно малом числе исследований рассматриваются домашние животные и их роль в передаче инфекции. Одна из немногих публикаций на эту тему появилась в апреле в журнале Science. В ней китайские ветеринары пришли к выводу, что кошки и хорьки — последние часто используются в качестве экспериментальных животных при изучении ЛОР-заболеваний — могут заразиться Sars-CoV-2. То, что вирусом могут заразиться и собаки, маловероятно, говорилось в исследовании».

Однако в новом исследовании из Гонконга, опубликованном в научном журнале Nature, были зафиксированы два случая заражения собак.

«Исследователи из команды Малика Пейриса (Университет Гонконга), который, к слову, стал первым ученым, изолировавшим вирус SARS, изучили в общей сложности 15 собак, которые жили в семьях с зараженными Covid-19».

«Вирусом заразились 13% собак, однако, стоит признать, что выборка была очень маленькой, — передает издание. — Конкретно это были 17-летний кастрированный померанский шпиц и кобель овчарки возрастом 2,5 года. У обеих собак во время карантина болезнь протекала бессимптомно. Исследователи предполагают, что речь идет о случаях передачи Sars-CoV-2 от человека животному».

«По словам ученых, пока неясно, могут ли собаки передавать вирус другим животным или обратно человеку. Но ветеринар и вирусолог Норберт Новотны из Венского университета ветеринарной медицины исходит из того, что зараженные домашние животные становятся «тупиком» для вируса: они могут заражаться от человека, но не могут передавать коронавирус нового типа людям».

«Для второго исследования, которое также было опубликовано в журнале Nature, исследователи из команды Малика Пейриса изучили, могут ли вирусом заразиться золотистые хомячки и какие симптомы у них возникают. (…) Ученые хотели ответить на вопрос, подойдут ли хомяки в качестве подопытных животных при тестировании вакцин против Sars-CoV-2».

«Ответ оказался весьма положительным: у хомяков проявились симптомы, схожие с симптомами у людей при легком течении болезни», — передает Der Standard. (Инопресса)