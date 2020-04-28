Со следующего месяца БНА вновь начнет штрафовать за неправильную парковку

С 1 мая Бакинское транспортное агентство вновь начнет применять меры административного воздействия против водителей, нарушивших правила остановки, стоянки и парковки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Взимание штрафов за неправильную стоянку, остановку и парковку было временно приостановлено с 21 апреля в связи с низкой транспортной плотностью на улицах и проспектах Баку и с учетом закрытия многих объектов общественного питания.

Однако с 27 апреля наблюдается рост интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по улицам ввиду смягчения карантинного режима и возобновления деятельности ряда объектов. В результате нарушение правил остановки, стоянки и парковки на некоторых территориях создает препятствия для движения автомобилей и пешеходов, вызывает образование пробок. Ситуация негативно сказывается и на интервале движения автобусов по регулярным и экспресс-линиям.

Бакинское транспортное агентство еще раз призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.