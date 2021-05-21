Со следующего месяца AZAL возобновляет авиарейсы из Баку в Бодрум и Даламан

С 25 июня Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) начинает выполнение специальных рейсов из Баку в курортные города Турции – Бодрум и Даламан.

Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, полеты по направлению Баку-Бодрум-Баку будут выполняться ежедневно. Частота рейсов в Даламан из Международного аэропорта Гейдар Алиев и обратно составит три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Отметим, что авиаперевозчик также осуществляет перелеты в еще один курортный город – Анталию.

Продажа авиабилетов по всем направлениям в Турцию осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Отметим, что к перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.