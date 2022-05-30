Рэпер Снуп Догг отменил все концерты, которые должны были пройти у него в 2022 году не в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной он назвал «неразрешимые споры о расписании».

По словам Снуп Догга, споры касаются его семейных обязательств и кино- и телепроектов, в которых участвует музыкант. «Он хотел увидеться с поклонниками по всему миру и просит прощения у тех, кто планировал посетить концерты. Он также хочет назначить новые даты», — рассказали представители артиста.

С 26 августа по 19 сентября Снуп Догг должен был посетить Великобританию, а также Финляндию, Францию, Германию и др.