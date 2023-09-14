14 сентября в 19:35 подразделения вооруженных сил Армении в направлении Чемберекского района несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, расположенные в направлении населенного пункта Заманлы Гедабейского района, об этом сообщило Министерство обороны.
На указанном направлении были приняты ответные меры.
Кроме того, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншеи с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии, расположенным в Агдамском районе.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно приостановлены.