Минераловодские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из РФ товарной партии лососевой икры. В преддверии Нового года гражданин Азербайджана, вылетающий авиарейсом «Минеральные Воды – Баку», пытался вывезти 80 кг икры в своем багаже, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Товар был обнаружен в ходе проведения таможенного контроля багажа пассажира с использованием рентгенотелевизионной установки Hi-Scan. Подозрительная однородность содержимого багажа дала основания предположить, что мужчина пытается нелегально провезти товарную партию. Сотрудники таможенного поста провели досмотр и обнаружили 339 банок красной икры.

Гражданин заявил, что икра предназначалась родственникам на новогодние праздники, и о необходимости декларирования товаров, не предназначенных для личного пользования, он не знал. За незаконное перемещение товарной партии возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).