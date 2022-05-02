Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце прошлой недели побывал на передовых позициях на востоке Украины, пишет издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Эти сведения изданию подтвердили двое американских официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Украинская армия начали атаку на Изюм, находящийся под контролем сил РФ, однако к тому моменту российский военачальник уже покинул этот город и выехал в РФ, утверждает украинский собеседник газеты. По его данным, в результате атаки погибли около 200 российских военнослужащих, включая одного генерала.