СМИ сообщили о ракетном ударе по американской базе в Ираке

База Эт-Таджи в Ираке подверглась ракетному удару, сообщил телеканал Al-Hadath.
Военный объект, на которой дислоцируются американские военные, расположен к северу от Багдада.
Подробности о погибших и раненых не сообщаются.
| 2020-01-14T22:58:12+00:00 14 января 2020, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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