СМИ сообщили о ракетном ударе по американской базе в Ираке View Larger Image База Эт-Таджи в Ираке подверглась ракетному удару, сообщил телеканал Al-Hadath. Военный объект, на которой дислоцируются американские военные, расположен к северу от Багдада. Подробности о погибших и раненых не сообщаются. В воскресенье ракетному удару подверглась военная база Балад, где также размещен американский контингент. В результате обстрела никто не пострадал.(РИА Новости) Редакция| 2020-01-14T22:58:12+00:00 14 января 2020, 22:57| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Авиабаза недалеко от Багдада подверглась обстрелуАвиабаза США в Ираке подверглась ракетному обстрелуПри обстреле баз США в Ираке погибли 80 человекТофик Аббасов: «Риск большой войны и крови в регионе… В рубрике Великобритания отказала Шотландии в референдуме о независимости Gallery Великобритания отказала Шотландии в референдуме о независимости 14 января 2020, 23:53 Президент Эстонии разочаровалась в России Gallery Президент Эстонии разочаровалась в России 14 января 2020, 23:37 Глава ПНС Ливии встретился с послом США в Турции Gallery Глава ПНС Ливии встретился с послом США в Турции 14 января 2020, 22:35 В ходе протестов в Иране задержали около 30 человек Gallery В ходе протестов в Иране задержали около 30 человек 14 января 2020, 22:05 Экс-президенту Кыргызстана продлили срок ареста Gallery Экс-президенту Кыргызстана продлили срок ареста 14 января 2020, 21:17