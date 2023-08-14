Пшеница на бирже в Чикаго выросла в цене на 1,2% после инцидента с сухогрузом «Сукра Окан».

Как передает #, об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже составляет 6,28 долларов за бушель.

По данным агентства, рост цен начался на фоне досмотра российской стороной направляющегося в украинский порт Измаил сухогруза под флагом Палау. Капитан сухогруза проигнорировал требования остановиться, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. Группа российских военных в итоге высадилась на сухогруз и досмотрела его, после чего он отправился в порт. Киев пообещал принять ответные меры.

Россия с 18 июля приостановила участие в «зерновой сделке» из-за невыполнения ее условий, на фоне чего пшеница подорожала уже несколько раз. В августе Украина объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. США и Евросоюз при участии Румынии и Молдовы хотят проложить альтернативные маршруты вывоза зерновых.