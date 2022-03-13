Страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Как передает телеканал BFM, об этом после телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина сообщил источник в Елисейском дворце.

По его словам, которые приводит телеканал BFM, Москва «не продемонстрировала желания остановить войну». «Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», — сказал источник. Отмечается, что переговоры были «очень откровенными и тяжелыми». В администрации французского лидера считают, что Россия может столкнуться с риском «блокировки на международной арене, как это было с КНДР или Сирией под управлением президента Башара Асада».

В Елисейском дворце заявили, что «продолжат оказывать максимальное давление» на Россию, чтобы прекратить боевые действия в Украине. Отдельно Макрон и Шольц в ходе беседы обратили внимание Путина на тяжелую гуманитарную ситуацию в Мариуполе. Кроме того, в Елисейском дворце выступили с утверждением, что украинские силовики не нарушают нормы гуманитарного права.