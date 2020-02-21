Служба госбезопасности задержала в Нефтчале шестерых должностных лиц

Служба государственной безопасности Азербайджана распространила заявление в связи с задержанием должностных лиц в Нефтчалинском районе.

В заявлении говорится:

«Проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района на основе сведений о допущенных ими в работе многочисленных преступных действиях с умышленным злоупотреблением должностными полномочиями.

Согласно собранным материалам были выявлены обоснованные подозрения на то, что глава ИВ района Исмаил Велиев, злоупотребляя своими полномочиями, регулярно под разными предлогами лично требовал деньги у руководителей учреждений образования, здравоохранения и других органов местного самоуправления.

Исмаил Велиев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, неоднократном получении крупных взяток, присвоении. Кроме того, Вургун Акперов, Анар Джафаров, Вугар Нагиев, главный врач Центральной районной больницы Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов были задержаны в качестве подозреваемых по обвинению в получении и даче взяток по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время осуществляются необходимые следственные мероприятия для расследования всех фактов по уголовному делу и установления и привлечения к следствию круга обвиняемых лиц.