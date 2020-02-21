Служба госбезопасности задержала в Нефтчале шестерых должностных лиц

Служба государственной безопасности Азербайджана распространила заявление в связи с задержанием должностных лиц в Нефтчалинском районе.

В заявлении говорится:

«Проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия в отношении должностных лиц Исполнительной власти Нефтчалинского района на основе сведений о допущенных ими в работе многочисленных преступных действиях с умышленным злоупотреблением должностными полномочиями.

Согласно собранным материалам были выявлены обоснованные подозрения на то, что глава ИВ района Исмаил Велиев, злоупотребляя своими полномочиями, регулярно под разными предлогами лично требовал деньги у руководителей учреждений образования, здравоохранения и других органов местного самоуправления.

Исмаил Велиев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, неоднократном получении крупных взяток, присвоении. Кроме того, Вургун АкперовАнар ДжафаровВугар Нагиев, главный врач Центральной районной больницы Тельман Захидов, начальник районного отдела образования Аждар Керимов были задержаны в качестве подозреваемых по обвинению в получении и даче взяток по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время осуществляются необходимые следственные мероприятия для расследования всех фактов по уголовному делу и установления и привлечения к следствию круга обвиняемых лиц.

| 2020-02-21T20:28:35+00:00 21 февраля 2020, 22:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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