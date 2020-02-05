Слушания в Сенате США по импичменту завершились оправданием Трампа

Сенат США, где большинство у республиканцев, оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.

Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за — 48. Против второй — 53 законодателя, за — 47.