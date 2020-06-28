Сложный языковой вопрос

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озабочен языковыми проблемами в своей стране. И говоря об этом в интервью республиканской газете «Ана тiлi», перевод которого опубликован на сайте «Казинформ», он почему-то привел в пример Узбекистан, как государство, решившее языковой вопрос.

«Действительно, языковая проблема имеет огромное политическое значение и при неправильном обращении с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений», – сказал Токаев.

Тут глава Казахстана решил зачем-то задеть Украину, для чего воспользовался несвежими измышлениями кремлевской пропаганды, распространяемыми через СМИ. В реальности же около половины населения Украины и сегодня в основном общается на русском языке. Это практически целиком такие крупные города, как Одесса, Днепр (бывший Днепропетровск), Николаев, Херсон, Мариуполь. Половина жителей Киева, Харькова, Полтавы, Запорожья. Это миллионы граждан Украины. И никто их за это не преследует. На этом языке учат в школах, дают высшее образование в университетах, на нем вещают радиостанции и печатаются десятки ежедневных газет. В кинотеатрах и на телевидении на фильмы и сериалы, имеющие оригинальную озвучку на русском языке, просто накладываются субтитры на украинском.

Но, ладно. Далее Токаев продолжил: «Но это не значит, что работа должна быть заморожена. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания. Хорошим примером может послужить опыт Узбекистана. С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык, в этом весь прагматизм этого народа. И так было на протяжении всей их истории».

Пример, кажется, не совсем удачный. В самом Казахстане русский имеет статус официального языка — согласно части 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан от 1995 года, «в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык».

В Узбекистане ничего подобного не было точно все 90-е годы. Во всех конторах вся документация и бланки заполнялись исключительно на государственном языке. Интересно, как там с использованием русского языка теперь?

Ташкентский корреспондент известного российского агентства «Фергана» Саид Янышев заявил #, что пример Узбекистана со стороны Токаева не шибко удачный. «Да, есть положительные примеры. С одной стороны, несмотря на то, что в Узбекистане единственный государственный язык — узбекский, многие ведомства, например, те же хокимияты (исполнительная власть), как районные, так и городские, пользуются бланками для официальных ответов гражданам на двух языках. То есть, и «шапка» с указанием реквизитов, и сам текст может быть как на узбекском, так и на русском — в зависимости от того, на каком языке был сделан запрос. А с другой стороны, периодически возобновляются кампании по запрету вывесок (названия магазинов) на русском языке, либо запрещают названия магазинов, хоть и на узбекском, но написанные кириллицей. Кроме того, стоит только в соцсетях поднять тему русского языка, тут же появляется масса троллей, да и просто недовольных узбеков, которые кидаются на автора поста, как в атаку на врага. То есть, это как в Штатах, где формально нет расизма, но стоит не так посмотреть на черного, и вполне может возникнуть конфликт. Так же и у нас. Вообще, эта тема очень нездоровая, в итоге показывающая истинное положение дел в стране», — отметил С.Янышев.

В свою очередь известный ташкентский журналист, редактор независимого интернет-издания AsiaTerra Алексей Волосевич сообщил #, что сейчас документацию в Узбекистане кто как хочет, так и ведет.

«Кто на русском, кто на узбекском, кому как удобнее. Но президент Мирзиёев проталкивает идею, чтобы это все было только на узбекском. Вывески магазинов — тоже самые разные, на всех языках. А Токаев, скорее всего, просто отреагировал на высказывание Путина о «русских землях». Мол, да, мы, конечно, должны устанавливать свои порядки, но делать это аккуратно, чтобы не слишком злить российского вождя.

Вообще, сфера использования русского в какой-то мере снизилась, потому что многие русскоязычные поуезжали, но на этом языке говорят и сами узбеки. А сейчас идет активный процесс переезда в города сельского населения, которые, естественно, по-русски не говорят.

Тем не менее, в Узбекистане полно школ с русским языком обучения, все они сохранены, и их количество только растет, из-за желающих отдать туда своих детей. Печатные издания на русском выпускаются, не говоря уже о многочисленных местных сайтах на этом языке.

Но в целом Токаев все же неправ, приводя в пример Узбекистан. При Каримове было все более-менее ровно, а вот при Мирзиёеве пошел заметный крен в национализм, не лучшего пошиба», — заключил А.Волосевич.