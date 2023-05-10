Одна из ярых российских пропагандистов, активно выступающих за войну в Украине, убийство и изнасилование мирных украинцев, мародерство и грабеж под вывеской лже-патриотизма Маргарита Симоньян, оказалась в довольно сложном положении.

А все потому, что главный редактор Спутник и Russia Today, забывшая русскую пословицу «слово не воробей, вылетит – не поймаешь», стала заложницей собственной глупости.

В стремлении угодить российскому политическому истеблишменту эта лизоблюдка окончательно потеряла чувство реальности и с каждым разом делала заявления, от которых за версту несло кровью. И вот потеря разума привела к тому, что слова Маргариты Симоньян сегодня выходят ей боком.

Не секрет, что после начала агрессорской войны России в Украине Симоньян наряду со своим мужем Тиграном Кеосаяном, Владимиром Соловьевым, Андреем Норкиным и прочими стала терять свой и так невысокий авторитет в российском обществе.

Чем глубже Россия увязала в украинском болоте, тем наглее и циничнее становилась ложь Марго. Явный диссонанс между реальными российскими «грузами 200», тянувшимися из Украины, и победными реляциями пропагандистки вызывали ожесточение в обществе. Пользователи социальных сетей уже не скрывали своего негативного отношения к ней, с каждым разом уличая ее во лжи.

Однако на сей раз Симоньян представился уникальный шанс завоевать хоть толику уважения среди широкой общественности. И для этого не обязательно записываться добровольцем на войну или гнать на поле боя трусливого муженька, который горазд лишь на словесную диарею с экрана телевизора. Просто нужно ответить за свои слова.

Всем хорошо известно, что глубоко «патриотичная» Марго особую ненависть и бессильную злость питает к различным российским знаменитостям, выступающим против войны в Украине. Ввиду своей непримиримой антивоенной позиции некоторым звездам шоу-бизнеса, деятелям культуры, общественно-политическим деятелям пришлось покинуть свою родину. Их в лучших традициях сталинских времен в одночасье заклеймили ярлыком «враг народа или изменник Родины».

Еще в мае 2022 года, когда под жернова оголтелой пропаганды попал известный российский телеведущий Иван Ургант, Симоньян была в первых рядах, ополчившихся против него. И после отъезда Урганта из России главный редактор RT панически боялась его возвращения, и даже пыталась слегка шантажировать власть имущих.

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности», — написала тогда Симоньян в Telegram-канале.

То есть, Марго подсознательно понимала, что ей и таким как она, уготовлена роль «изделия № 2», которое после использования выбрасывают. Впрочем, тогда неугомонной армянке повезло: ей не пришлось никуда уходить.

А вот с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой у Симоньян вышла промашка. Как известно, Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным также была вынуждена уехать в Израиль. Какой только грязью свора пропагандистских шавок не обливала супружескую чету. И громче всех был слышен визгливый лай Маргариты Симоньян. Так, еще два месяца назад она, комментируя отъезд многих звезд из России, говорила, что не сможет перенести их возвращения назад. Ее заявление также касалось и Аллы Пугачевой, которая уже дважды громко уезжала из страны.

«Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду», – заявляла журналистка.

И вот у болтливой журналистки появилась возможность уйти. Дело в том, что после смерти российского модельера Валентина Юдашкина у Пугачевой не возникло никаких препятствий для возвращения назад. Звезда оставила супруга с детьми за границей и прибыла в Москву, чтобы проводить друга в последний путь.

Наверняка, Симоньян была в шоке от поступка Пугачевой, но по настоящему ее «предал» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Оказалось, Песков не только был рад видеть Пугачеву, но и поцеловал ей руку.

И теперь в Сети люди решили припомнить Симоньян скандальное заявление. Они отметили, что артистка не испытала никаких трудностей с возвращением назад. На этом фоне общественность призвала журналистку выполнить обещание, которое она дала пару месяцев назад.

Ну что же, теперь слово за Симоньян. Было бы интересно понаблюдать над тем, как будет уходить Марго. Хотя ждать от отъявленной лгуньи выполнения обещания – дело пустое. Или она «забудет» свои слова, или же сошлется на многочисленные письма трудящихся, слезно просящих никуда не уходить. Только все это не более, чем «мартышкин труд»…